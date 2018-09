Sporting entra a ganhar na Liga dos Campões de andebol

O Sporting estreou-se este sábado na Liga dos Campeões de andebol com uma vitória de 34-26 diante dos macedónios do HC Metalurg, numa partida realizada no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Num jogo que teve duas partes completamente distintas, os 'leões' estrearam-se da melhor maneira nesta competição, na qual estão inseridos no grupo C, que conta também com o Presov (Eslováquia), Bjerringbro/Silkeborg (Dinamarca), Chekhovskiye Medvedi (Rússia) e Besiktas (Turquia).

Fábio Chiuffa, com seis golos, e Pedro Solha, com cinco, foram os jogadores ‘leoninos’ que mais se destacaram enquanto do lado da equipa que viajou da Macedónia sobressaíram as ações ofensivas de Martin Serafimov, com cinco tentos.

Durante o primeiro tempo assistiu-se a uma partida bastante equilibrada, ainda que com uma ligeira supremacia dos macedónios, que estiveram quase sempre na frente do marcador.

Nesta fase destacou-se o guardião sérvio do Sporting, Cudic, que efetuou um punhado de defesas vistosas e permitiu que as duas equipas chegassem empatadas a 13 ao intervalo.

Contudo, na entrada do segundo tempo, viu-se um Sporting transfigurado, demonstrando uma maior clarividência e acerto ofensivo, determinante para ter conseguido marcar quatro golos seguidos sem resposta.

A partir daí, a equipa portuguesa esteve sempre na frente do marcador e conseguiu gerir o jogo sem grandes sobressaltos.

O próximo jogo do Sporting nesta competição é no dia 22, na Rússia, diante do Chekhovskiye Medvedi.