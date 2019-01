Sporting em risco no clássico com FC Porto, Braga e Benfica com visitas difíceis

As atenções estão a meio da tarde de sábado no Estádio José Alvalade (14h30), no duelo entre o líder FC Porto e o Sporting, com os 'leões' a oito pontos e em perigo de iniciar a segunda metade do campeonato praticamente fora da corrida ao título.

O Sporting chega ao clássico depois de ter perdido em Tondela (2-1), o que deixou a equipa treinada pelo holandês Marcel Keizer em situação muito complicada, no quarto lugar da Liga, e perante a possibilidade de, se perder, ficar a 11 pontos da frente.

Em contrapartida, o campeão FC Porto ‘respira’ tranquilidade na liderança, com mais seis pontos do que o Sporting de Braga e sete do que o Benfica, após a 18.ª vitória consecutiva, entre todas as competições.

O risco está todo do lado do Sporting, que chega ao jogo sem Acuña (castigado), mas que poderá já ter o holandês Bas Dost, jogador que foi baixa em Tondela, por lesão, e é o melhor marcador da equipa (dez golos) e segundo na Liga.

A ronda traz ainda deslocações difíceis a Sporting de Braga e Benfica, com os bracarenses a visitarem na quinta-feira o Portimonense (20:15), que não perde em casa desde a primeira jornada, em agosto, somando desde então dois empates e cinco vitórias.

A equipa treinada por António Folha conseguiu vencer Sporting (4-2), Benfica (2-0) e Vitória de Guimarães (3-2), num ‘onze’ em que se destacam jogadores como o japonês Nakajima, que foi dispensado da seleção por lesão, o brasileiro Paulinho ou o colombiano Jackson Martinez.

Será um duro teste para o Sporting de Braga, que no campeonato apenas perdeu fora de casa na visita ao Benfica e ao FC Porto, embora ainda tenha empatado com Vitória de Guimarães e Santa Clara.

O Benfica terá o segundo jogo com orientação do interino Bruno Lage, após a saída de Rui Vitória, com a deslocação aos Açores na sexta-feira (17h00), frente a um Santa Clara que não vence em casa há cinco jogos e tem melhor registo fora.

Em casa os açorianos perderam já com FC Porto e Sporting, com ambos por 2-1, e empataram a 3-3 com Sporting de Braga.

Também na sexta-feira, o Desportivo das Aves (17.º e penúltimo), sem vencer na Liga há seis jornadas (cinco derrotas e um empate) recebe o Feirense (16.º), que tem desde 26 de agosto oito derrotas e seis empates.

Ao jogo de ‘aflitos’ segue-se na mesma sexta-feira um duelo perto da zona ‘europeia’, com o Vitória de Guimarães (6.º) a receber o Moreirense (5.º), num momento em que as duas equipas estão separadas por três pontos.

Em ronda que antecede os quartos de final da Taça de Portugal, a meio da semana, para domingo estão agendados os últimos três jogos, com o Nacional (11.º) a receber o Belenenses (7.º), o Desportivo de Chaves (18.º) o Tondela (12.º), e o Rio Ave (10.º) o Vitória de Setúbal (13.º).

Antes, no sábado e após o clássico Sporting-FC Porto, o Boavista (14.º) recebe o Marítimo (15.º), com as equipas separadas por dois pontos.

Programa da 17.ª jornada

Quinta-feira, 10 janeiro

Portimonense – Sporting de Braga, 19h15.

Sexta-feira, 11 janeiro

Santa Clara – Benfica, 18h00.

Desportivo das Aves – Feirense, 18h00.

Vitória de Guimarães – Moreirense, 20h15.

Sábado, 12 janeiro

Sporting – FC Porto, 14h30.

Boavista – Marítimo, 19h30.

Domingo, 13 janeiro

Nacional – Belenenses, 14h00.

Desportivo de Chaves – Tondela, 16h30.

Rio Ave – Vitória de Setúbal, 19h00.