Sporting e Juventus congratulam Ronaldo pelo prémio de Jogador do Século

“Da Academia Sporting, hoje Academia Cristiano Ronaldo, para o mundo”, lê-se na página oficial do Sporting do Twitter, assinalando que o avançado de 35 anos fez a sua formação no emblema de Alvalade.

O madeirense superou a concorrência do argentino Lionel Messi, do egípcio Mohamed Salah e do antigo internacional brasileiro Ronaldinho Gaúcho, os restantes finalistas.

“Mais um prémio para um campeão extraordinário”, destacou o atual clube de Ronaldo, os italianos da Juventus, também no Twitter.

O presidente da Liga, Pedro Proença, também recorreu às redes sociais para destacar o feito do jogador da seleção nacional.

Em comunicado, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira também felicitou mais um galardão conquistado por Ronaldo.

“Este é mais um dos muitos prémios do jogador madeirense que engrandecem e muito orgulham Portugal e a Região Autónoma da Madeira, em particular, e que confirmam o talento e o trabalho de um desportista de eleição”, disse José Manuel Rodrigues.

Na mesma cerimónia, realizada no Dubai, o empresário Jorge Mendes, que também gere a carreira de ‘CR7’, foi consagrado na categoria Agente do Século.

Pep Guardiola foi o treinador do século e o Real Madrid ganhou o mesmo prémio na categoria de clubes.