Sporting e FC Porto ganham e ficam à espera da resposta dos rivais

Nota especial, nesta 29.ª jornada do campeonato nacional de futebol, para a forma como o Sporting chegou aos três pontos na Vila das Aves, já que esteve em desvantagem numérica por longos minutos - Renan Ribeiro foi expulso logo aos quatro minutos.

No muito jogo que ainda havia para disputar, o Sporting 'deu a volta ao texto' e triunfou por 3-1 - sexto sucesso consecutivo, que deixa os 'leões' mais uma semana em terceiro do campeonato, seja qual for o resultado entre Sporting de Braga e Tondela, domingo.

Mais calma foi a vitória do FC Porto no Algarve, com 3-0 ao Portimonense, o que recoloca os 'dragões' na frente, só que à condição, pois que o Benfica tem 'direito de resposta' já no domingo, frente ao Vitória de Setúbal.

Com quase metade dos jogos da ronda já jogados, o FC Porto atinge os 72 e é seguido por Benfica (69), Sporting (64) e Sporting de Braga (58).

Na Vila das Aves, os adeptos ‘leoninos’ temeram o pior, quando Renan viu o cartão vermelho aos quatro minutos, mas os 'leões' ganharam com golos Luiz Phellype (24 minutos), Mathieu (44) e Bruno Fernandes (84), melhor marcador da equipa e segundo do campeonato, com 16 tentos - menos dois do que Seferovic (Benfica). Cláudio Falcão marcou para o Aves, de grande penalidade (33).

Mais tranquila, a vitória dos 'dragões' em Portimão só se consolidou no final, com um golo nos descontos, depois de outro a cerca de um quarto de hora do final.

O argelino Brahimi, aos 15 minutos, o maliano Marega, aos 73, e o mexicano Herrera, aos 90+3, assinaram os golos da quinta vitória seguida nesta I Liga por parte do campeão nacional.

Os outros jogos já terminados saldaram-se por empates - foi assim no Chaves-Belenenses SAD (2-2) e Santa Clara-Moreirense (1-1).

A jornada completa-se domingo, com as partidas Benfica-Vitória de Setúbal, Sporting de Braga-Tondela, Boavista-Nacional, Marítimo-Feirense e Rio Ave-Vitória de Guimarães.