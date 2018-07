Sporting de Braga vence Santa Clara por 2-1 em jogo de preparação

Os ‘guerreiros’ do Minho foram os primeiros a marcar no Estádio Municipal de Braga, logo aos cinco minutos da partida através de um golo de cabeça de Dyego Sousa.

O avançado brasileiro, que começou a jogada ofensiva a meio-campo, finalizou da melhor forma aproveitando um cruzamento na direita que deixou a bola bem colocada.

O Santa Clara chegou ao golo de igualdade aos 31 minutos, com Rafael Batatinha a rematar para o fundo da baliza dos bracarenses, depois de uma excelente jogada de Fernando, que ganhou a bola a Sequeira antes de fazer o cruzamento na direita.

O empate só foi desfeito no último minuto de jogo, num golo de João Novais que deu a vitória aos arsenalistas.

O médio ofensivo teve toda a calma para colocar a bola no fundo das redes, depois de tentativas de vários jogadores, num lance sem hipótese de defesa para o guardião dos ‘encarnados’ de Ponta Delgada.

O Sporting de Braga venceu assim o Santa Clara por 2-1, mas volta a entrar em campo hoje à noite (20:00 horas) para o jogo de apresentação do Desportivo das Aves.

O Santa Clara termina no domingo o estágio de pré-época, em Penafiel, fazendo o sexto e último jogo de preparação frente ao Vitória de Guimarães antes de regressar aos Açores.

A equipa perdeu o primeiro jogo do estágio de pré-época frente ao Sporting da Covilhã nas grandes penalidades (5-3), depois do empate a duas bolas no tempo regulamentar, no segundo jogo empatou com o Penafiel (0-0), no terceiro venceu o Arouca (2-1) e no quarto empatou com o Leixões (1-1).

O Santa Clara está de regresso à I Liga de futebol na época 2018/2019, após 15 anos de interregno.