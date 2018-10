Sporting de Braga sobe a líder da I Liga, após intenso dérbi minhoto

O dérbi do Minho, que opôs, na sexta-feira, Vitória de Guimarães a Sporting de Braga, terminou com um empate que acaba por agradar às duas partes e deixa os 'arsenalistas' provisoriamente no topo da I Liga de futebol.

Os vimaranenses certamente dar-se-ão por satisfeitos com o resultado, 1-1, que os deixa mais perto de um lugar de acesso à Liga Europa. No arranque da oitava jornada, chegam aos 11 pontos e 'encostam-se' ao Santa Clara, que é o sexto, a dois pontos do quinto, o Sporting.

Os 'arsenalistas' também não se podem queixar, já que pontuam num estádio tradicionalmente difícil, palco de uma das mais intensas rivalidades do futebol português.

Na tabela, isolam-se na frente, com 18 pontos, mais um do que o Benfica e três do que o FC Porto. Mas as 'águias' tentam responder nesta jornada com a visita, já hoje, ao Belenenses, no estádio Nacional, e os 'dragões' jogam no domingo contra o Feirense, no Porto.

No estádio D. Afonso Henriques, Alexandre Guedes adiantou os vimarenenses, aos 14 minutos. Depois, o brasileiro Claudemir empatou, aos 18, lançando o jogo para um ritmo frenético, com as duas equipas à procura da vitória.

Quem também já cumpriu o que tinha para jogar nesta oitava ronda foram Nacional e Portimonense, que se enfrentaram no estádio da Madeira, com vantagem dos visitantes (1-0).

Com variações que vão do 4-2 ao Sporting até à eliminação ante o Cova da Piedade, na Taça, o Portimonense foi melhor e nem pareceu muito afetado com a ausência da 'estrela' Nakajima.

O brasileiro Ewerton, aos 28 minutos, fez o golo da primeira vitória fora dos algarvios, neste campeonato.

Com mais este triunfo, o Portimonense sobe a nono, com 10 pontos. O Nacional segue em penúltimo, com cinco.