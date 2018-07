Sporting de Braga quer construir colégio internacional junto à cidade desportiva

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, manifestou este sábado a intenção de, numa terceira fase da Cidade Desportiva do clube, edificar um colégio internacional até ao 12.º ano.

O líder minhoto referiu que será um colégio internacional do 1.º ao 12.º ano de escolaridade, com capacidade para 1.000 estudantes e que, aproveitando as instalações da academia, vai aliar a via ensino com a vertente de desporto.

É intenção dos ‘arsenalistas' adquirir terrenos contíguos à academia para aí construir o colégio.

A decisão está tomada, mas o processo ainda está numa fase muito embrionária, não tendo sido avançada uma data de início de atividade do estabelecimento de ensino.

Salvador disse ainda que a segunda fase deverá arrancar entre setembro e outubro.