Sporting de Braga precisa de vencer para meter pressão em Benfica e FC Porto

O Sporting de Braga, líder isolado da I Liga de futebol, tem este sábado a oportunidade de ganhar mais vantagem, caso vença na receção ao Rio Ave, em jogo da sétima jornada da prova e aguardar pelo desfecho do jogo ‘grande’ da jornada, o Benfica-FC Porto, a disputar no domingo, na Luz.

Os ‘arsenalistas’ chegaram à liderança na ronda passada, ao aproveitaram o empate do Benfica, anterior comandante a par dos bracarenses, em Chaves, e não deixaram escapar a oportunidade de passar para a frente, ao vencerem por claros 3-0 em casa do Belenenses.



Caso vença a equipa de Vila do Conde, a formação de Braga terá assegurado o primeiro posto no fim da jornada e poderá ganhar terreno pra um ou memos para os seus dois perseguidores mais diretos, FC Porto (segundo) e Benfica (terceiro), que se defrontam no domingo, no estádio da Luz.

Além do jogo em Braga, a sétima ronda conta ainda com mais dois jogos hoje, o Vitória de Setúbal-Moreirense e o Marítimo-Vitória de Guimarães, encerrando no domingo com mais três embates, com destaque para a partida da Luz entre Benfica e FC Porto.

Programa e resultados da sétima jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 05 out:

Tondela – Nacional, 1-1 (1-1 ao intervalo)

Santa Clara - Desportivo de Chaves, 1-0 (0-0)

Feirense – Belenenses, 0-0

- Sábado, 06 out:

Vitória de Setúbal - Moreirense, 15:30

Marítimo - Vitória de Guimarães, 18:00

Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30

- Domingo, 07 out:

Boavista - Desportivo das Aves, 15:00

Benfica - FC Porto, 17:30

Portimonense – Sporting, 20:00