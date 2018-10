Sporting de Braga empata e pode ceder liderança a FC Porto ou Benfica

O Sporting de Braga deixou a liderança da I Liga de futebol ao alcance de Benfica e FC Porto, depois de empatar este sábado em casa com o Rio Ave, a um golo, em jogo da sétima jornada da prova.

Os 'arsenalistas' ainda comandam, agora com 17 pontos, mas podem ser 'desalojados' já ao final da tarde de domingo, quando terminar o clássico Benfica-FC Porto, na Luz, já que os 'encarnados' têm 14 pontos e os 'dragões' 15. Só o empate deixará os minhotos mais três semanas na frente.

A 'supresa' em Braga até poderia ser maior, se mesmo no final o árbitro tivesse assinalado uma grande penalidade favorável ao Rio Ave, mas presncindiu de ver o lance no monitor.

Nota de grande destaque para o 'caxineiro' Fábio Coentrão, que esta época voltou ao Rio Ave - coroou uma grande exibição com a assistência para o golo de Gelson Dala, aos 34 minutos.

Antes, parecia que o 'estado de graça' do Sporting de Braga era para continuar, com o golo de Ricardo Horta, aos 28 minutos.

O Rio Ave confirma um belo arranque de época e é para já quarto classificado, com 14 pontos, os mesmos do Benfica, mas com 'goal-average' pior.

Poderá regressar a quinto, se o Sporting pontuar em Portimão, no domingo à noite, e assim recuperar o quarto posto.

A sétima jornada, que já teve três jogos na sexta-feira e terá outros três no domingo, também viu hoje serem disputados o Vitória de Setúbal-Moreirense e o Marítimo-Vitória de Guimarães.

Os vimarenenses foram vencer ao Funchal por 3-1 e assim ultrapassam os insulares na classificação.

Guedes marcou logo aos 11 minutos e 'bisou' na partida aos 68, antes de André André ampliar a contagem aos 80, na conversão de uma grande penalidade. Jorge Correa, aos 90+2, reduziu para o Marítimo.

O Vitória sobe a sétimo com 10 pontos, os mesmos que o Marítimo, que baixou ao oitavo.

Antes, um 'hat-trick' de Berto deu ao Vitória de Setúbal os três pontos na receção ao Moreirense. Marcou aos 35, 71 (de grande penalidade) e 85, para uma vitória que deixa os sadinos no nono posto, com oito pontos. A equipa de Moreira de Cónegos baixa ao 13.º, com sete.