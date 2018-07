Sporting da Covilhã vence nos penáltis Santa Clara, na apresentação aos sócios

As mais lidas

Jogaram ainda: Igor Araújo, Soares (ex-Cinfães), Deivison (Uberlândia, Brasil), Rafael Vieira (ex-Vilaverdense), João Cunha (ex-Vizela), Turé, Bruno Bolas (ex-Águeda) e Rúben Nogueira (ex-Águias do Moradal),

- Sporting da Covilhã: São Bento, Jean Batista (ex-Rio Preto Sport Clube, Brasil), Zarabi, Jaime Simões (ex-Leixões), Henrique Gomes (ex-Vilaverdense), Gilberto, Caio Quiroga (ex-Sobrado), Makouta, Adriano (ex-União de Leiria), Paulico (ex-Vitória do Pico) e Onyeka.

Jogo no Estádio Santos Pinto

Na outra área Saldanha e Pacheco criaram perigo, sem conseguirem concretizar. Ao cair do pano, Makouta podia ter resolvido, de grande penalidade, só que João Paulo defendeu e na recarga o francês atirou por cima, obrigando o jogo a ser decidido da marca dos 11 metros.

Aos 66 minutos, o Sporting da Covilhã passou para a frente do marcador, num lance em que Adriano ganhou a bola a Minhoca, passou para Makouta e o francês serviu o último reforço serrano a apresentar-se, o brasileiro Deivison, que tinha acabado de entrar e bateu João Lopes.

O golo do empate foi marcado em cima do intervalo, numa jogada individual de Adriano à entrada da área.

Os insulares foram os primeiros a marcar, por intermédio de Zé Manuel, que fez um 'chapéu' a São Bento à passagem do quarto de hora.

O Sporting da Covilhã, da II Liga de futebol, venceu este sábado o Santa Clara, recém-promovido à I Liga, nas grandes penalidades (4-2), depois do empate 2-2 no tempo regulamentar, em jogo de apresentação aos sócios.

