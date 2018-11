Sporting dá a volta ao Santa Clara e sobe ao segundo lugar da I Liga

Os açorianos adiantaram-se aos 32 minutos, por Zé Manuel, mas, na segunda parte, o árbitro Manuel Mota assinalou um penálti, que Bas Dost transformou, aos 62, e expulsou Patrick, aos 63. Frente a 10, Acuña selou a reviravolta, aos 75.

Com este resultado, os ‘leões’ mantiveram-se a dois pontos do líder FC Porto e ultrapassaram Sporting de Braga (recebe ainda hoje o Vitória de Setúbal), Benfica (1-3 com o Moreirense) e Rio Ave (anfitrião segunda-feira do Nacional). O Santa Clara é sexto.