Sporting com vitória importante na Eslováquia na Liga dos Campeões de andebol

O Sporting venceu este sábado em casa do Tatran Presov, por 30-27, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de andebol, resultado que deixa os ‘leões’ mais perto da qualificação para a fase seguinte.

Os ‘verdes e brancos’ entraram melhor no encontro e chegaram a estar a ganhar por cinco golos, mas consentiram a reação dos eslovacos, que, a jogar em casa, ‘viraram’ o marcador.

O Sporting conseguiu chegar ao intervalo a ganhar por dois golos (15-13), seguindo-se um segundo tempo em que a eficácia elevada dos lisboetas, aliada a uma boa gestão do jogo nos minutos finais, assegurou um triunfo importante.

Hugo Canela teve ainda de contornar a expulsão de Pedro Valdés, depois de três exclusões, mas uma boa exibição de Frankie Carol, que acabou com 10 golos marcados, bem como de Tiago Rocha (sete golos), permitiram somar dois pontos importantes.

Na ‘poule’ C, o Sporting soma oito pontos, mais dois que o Tatran, e segue no segundo posto, com os mesmos pontos do líder Bjerringbro-Silkeborg, da Dinamarca, quanto estão por disputar outras cinco jornadas na fase de grupos.

A equipa portuguesa soma quatro vitórias, frente a HC Metalurg (34-26), Chekhovskie Medvedi (23-22) e Besiktas (33-27), esta última na jornada anterior, na ‘ressaca’ da derrota com o Silkeborg (32-35).