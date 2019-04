Sporting com 10 vence Desportivo das Aves e reforça terceiro lugar da I Liga

O Sporting consolidou este sábado o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Desportivo das Aves, por 3-1, em jogo da 29.ª jornada, marcado pela expulsão do guarda-redes 'leonino' Renan.

O jogador do Sporting viu o cartão vermelho aos quatro minutos, mas os 'leões' ganharam com golos Luiz Phellype (24 minutos), Mathieu (44) e Bruno Fernandes (84), melhor marcador da equipa e segundo do campeonato, com 16 tentos - menos dois do que Seferovic (Benfica). Cláudio Falcão marcou para o Aves, de grande penalidade (33).

Com a sexta vitória seguida no campeonato, a equipa de Marcel Keizer soma agora 64 pontos, mais seis do que o Sporting de Braga, quarto classificado, que recebe o Tondela no domingo, enquanto o Aves mantém o 12.º lugar, com 30 pontos, e fica ao alcance de Marítimo (30), Boavista (29), Tondela (28) e Nacional (27).

O FC Porto lidera, com 72, depois de vencer hoje no terreno do Portimonense, mas pode ser novamente igualado pelo Benfica, que recebe o Vitória de Setúbal no domingo.