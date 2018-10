Sporting anuncia resultado positivo de 16,1 ME no primeiro trimestre

A Sporting SAD anunciou esta sexta feira um resultado líquido positivo de 16,1 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre de 2018, com um volume de negócios trimestral de 50,2 ME.

Em comunicado, a SAD 'leonina' anunciou ainda um capital próprio positivo de 549 mil euros.

“A Sporting SAD fechou o primeiro trimestre da época desportiva de 2018/19 com um volume de negócios de 50,193 ME, situação esta suportada pela participação na fase de grupos da Liga Europa e pela venda de direitos desportivos, nomeadamente de William Carvalho e Cristiano Piccini”, pode ler-se.

No plano das receitas operacionais sem venda de jogadores, houve um “decréscimo de cerca de 1,6 ME”, que a SAD do Sporting explica com a comparação com “um trimestre homólogo que contou com jogos da Liga dos Campeões, quer seja ´play-off´, quer seja fase de grupos”.

Em comunicado, a SAD salienta um “aumento do ativo total em 12,571 ME e a redução do passivo global em 1,302 ME”, permitindo capitais próprios positivos de 549 mil euros.

Relativamente à equipa de futebol, a SAD do Sporting salienta o regresso do Nani a custo zero e a aquisição de Abdoulay Diaby por 5,5 ME, bem como o acordo para a transferência de William Carvalho para o Real Bétis por 20 ME.