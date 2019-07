Sorteio dita clássico Benfica-FC Porto à terceira jornada da I Liga 2019/20

Os dois primeiros classificados de 2018/19 vão defrontar-se ainda no verão, depois de uma primeira jornada, marcada para 11 de agosto, em que o campeão da I Liga, o Benfica, se estreia ao receber o vencedor do segundo escalão, o Paços de Ferreira.

O FC Porto estreia-se em casa de outra equipa promovida, o Gil Vicente, enquanto o Sporting terá como primeiro desafio em 2019/20 uma deslocação a casa do Marítimo, sendo que 'leões' e 'dragões' protagonizam o próximo jogo 'grande' da primeira volta, em Alvalade, na 15.ª ronda, para já marcada para 05 de janeiro.

Na 17.ª jornada, e última da primeira volta, os 'verdes e brancos' recebem o rival lisboeta Benfica, num dérbi marcado para 18 de janeiro, sendo que a segunda volta terá de ser, necessariamente, um ‘espelho’ da primeira.

Com o dérbi lisboeta a fechar o campeonato, será a segunda vez seguida que a I Liga encerra com um jogo entre 'grandes', depois de em 2018/19 o Sporting também ter visitado um rival, no caso o FC Porto, na despedida da prova.

A despedida dos 'dragões', que vêem os rivais a defrontarem-se no derradeiro jogo da temporada, também não é fácil, uma vez que os opõe ao quarto classificado Sporting de Braga, num jogo que acontecerá, na segunda volta, em Braga.

Depois da ronda inaugural, o Sporting, terceiro classificado na época transata, defronta o Sporting de Braga, numa ronda em que o Benfica visita o Belenenses, jogando depois em casa do Portimonense na ronda em que Benfica e FC Porto se defrontam.

O sorteio ditou uma visita aos Açores para o Famalicão no regresso à elite do futebol português, para jogar com o Santa Clara, enquanto os outros dois promovidos defrontam 'grandes', com o primeiro encontro entre 'caras novas' a acontecer à quinta jornada, com a visita do campeão da II Liga Paços de Ferreira ao segundo do escalão, o Famalicão.

A 11.ª ronda inclui três dos dérbis mais 'clássicos' do futebol português, uma vez que o Boavista recebe o FC Porto na 11.ª ronda, o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga defrontam-se nesse mesmo fim de semana, que tem ainda um Sporting-Belenenses.

O calendário de jogos da I e II ligas do futebol português, assim como da primeira e segunda fases da Taça da Liga, foi hoje revelado após o sorteio das competições profissionais, que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto, numa cerimónia da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) que contou ainda com a entrega dos prémios aos melhores da temporada transata.

O sorteio teve várias condicionantes, entre as quais a impossibilidade de Benfica e Sporting, FC Porto e Boavista, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Famalicão jogarem em casa na mesma ronda.

Por outro lado, outras medidas foram tomadas para ajudar a ‘nivelar’ o campeonato, como uma alínea que impede jogos consecutivos com os cinco melhores clubes por média de pontos nos últimos três anos (Benfica, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães).

Por outro lado, estavam interditos jogos seguidos para uma equipa com adversários a disputar competições europeias, assim como duas visitas seguidas às regiões autónomas, a Marítimo (Madeira) e Santa Clara (Açores).