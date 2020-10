Sorteio da qualificação europeia para o Mundial2022 em 07 de dezembro

As 55 seleções europeias, entre as quais Portugal, serão distribuídas em seis potes, tendo por base o ‘ranking' FIFA em 26 de novembro deste ano, sendo posteriormente sorteadas em cinco grupos de seis equipas e outros cinco grupos de cinco, com jogos em casa e fora.

O primeiro classificado de cada um dos 10 grupos apura-se automaticamente para o Campeonato do Mundo, no Qatar, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para o Mundial2022 ou para os ‘play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.

O sorteio da fase de qualificação europeia para o Mundial2022 está marcado para 07 de dezembro, em Zurique, na sede da FIFA, numa cerimónia sem assistência ou representantes das federações, devido à pandemia de covid-19.

Ao contrário do apuramento europeu, as qualificações continentais em África, na Ásia e na América do Sul já arrancaram.