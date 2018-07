Sopas do Espírito Santo e cortejo etnográfico trazem milhares a Ponta Delgada

Ponta Delgada recebeu este sábado milhares de visitantes que vieram assistir ao tradicional Cortejo Etnográfico do Espírito Santo e ainda saborear as sopas e o arroz doce. As 24 freguesias do concelho fizeram representar-se por mais de mil participantes.

O cortejo, organizado pelas Juntas e Mordomias das 24 freguesias concelho de Ponta Delgada, prolongou-se por cerca de 5 horas e as milhares de pessoas que se encontravam na Avenida Infante D. Henrique aproveitaram para saborear a massa sovada, as malassadas, os bolos lêvedos, o porco no espeto e as bebidas para refrescar uma tarde quente.



No Campo de São Francisco, foram servidas mais de 13.000 sopas e 13.000 doses de arroz doce, mas muitos foram os que até ali se deslocaram, sobretudo turistas, apenas para observar o ambiente num dos mais emblemáticos espaços da cidade de Ponta Delgada.

Já na Avenida Infante D. Henrique, ao início da tarde, milhares de pessoas começaram a sentar-se aguardando o cortejo etnográfico, que se prolongou até depois das 19h30.

O cortejo deste ano integrou 26 carros de bois, 56 carros alegóricos, 18 folias, 3 agrupamentos musicais e duas carrinhas com massa sovada.

Este ano, o Cortejo Etnográfico das 24 freguesias do concelho desfilou com a ordem: Pilar da Bretanha, Mosteiros, Relva, Livramento, Remédios, Ginetes, Santa Bárbara, Feteiras, Santa Clara, Fenais da Luz, Santo António, Fajã de Cima, São José, Fajã de Baixo, São Pedro e Covoada, São Roque, Capelas, São Sebastião, Candelária, São Vicente Ferreira, Arrifes, Sete Cidades e Ajuda da Bretanha.

Entretanto, às 19h30, teve lugar a Recitação do Terço Cantado, no Quarto do Espírito Santo, enquanto às 21h00, assistiu-se à atuação do Grupo de folias do Espírito Santo da Covoada, no coreto em frente às portas da cidade. Às 22h00, realizou-se o concerto do agrupamento musical “Brumas da Terra”, no palco da Praça do Município.

Recorde-se que o dia maior das Festas, amanhã, 9 de julho, tem início com a Missa da Coroação, às 09h30, presidida pelo Bispo de Díli e Prémio Nobel da Paz, D. Ximenes Belo, e animada pelo Coral de São José, no Largo da Matriz.

Às 11h00, nas Portas da Cidade, será distribuído o Bodo de Leite e, às 16h00, começa a Grande Coroação dos Impérios do Espírito Santo do concelho de Ponta Delgada, que integra 97 coroas e 107 Bandeiras, além de 12 bandas filarmónicas e delegações convidadas: Casa do Triângulo, elementos dos Estados Unidos da América, Canadá e Alenquer, bem como o Grupo de Inclusão Social.

Como habitualmente, a Coroação sai do Campo de São Francisco, seguindo pela rua Luís Soares de Sousa, Largo Dr. Manuel Carreiro, Avenida Infante D. Henrique, rua da Fonte, rua Ernesto do Canto, rua dos Mercadores e Praça do Município.

Na Coroação, o cortejo dos Impérios das 24 freguesias deverá respeitar a ordem: Pilar da Bretanha, Mosteiros (Banda Fundação Brasileira), Livramento, Relva (Banda Nossa Senhora das Neves), Santa Bárbara, Remédios da Bretanha (Banda Nossa Senhora dos Remédios), Feteiras, Ginetes (Banda Minerva), Santa Clara, Santo António, Fajã de Cima (Banda Nossa Senhora da Oliveira), Fenais da Luz, São José, São Roque (Banda Filarmónica de São Roque), Fajã de Baixo, São Pedro, Capelas (Banda União de Amigos), Covoada, Candelária (Banda Lira Nossa Senhora da Estrela), São Sebastião, Arrifes (Banda Filarmónica dos Arrifes) e São Vicente Sete Cidades (Banda Lira das Sete Cidades).

Os convidados a integrar a Coroação são a Casa do Triângulo, representantes do Canadá e dos Estados Unidos da América, Vereadores da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Presidente da Assembleia Municipal e Vice Presidente da Câmara de Alenquer. A Banda Harmonia Mosteirense encerra a Coroação.

Às 20h30 de domingo, 8 de julho, grupos de Cantigas ao Desafio sobem ao coreto situado em frente às Portas da Cidade, enquanto às 22h00 terá lugar o concerto dos Myrica Faya, da ilha Terceira, na Praça do Município.