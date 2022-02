Sonae vende 24,99% da Sonae MC por 528 ME à CVC Strategic Opportunities

Num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae SGPS refere que além dos 528 milhões de euros, o acordo prevê o pagamento do contingente diferido de até cerca de 63 milhões de euros à Sonae.

No acordo, que prevê a alienação de uma posição minoritária de 24,99% na Sonae MC, a unidade de retalho alimentar da Sonae foi avaliada em cerca de 2,4 mil milhões de euros, indica a Sonae, precisando que "a operação deverá ser concluída durante o mês de agosto, e não está sujeita a quaisquer condições prévias" e que "não se estima que a transação gere qualquer mais ou menos valia para a Sonae SGPS".

"Esta transação permite à Sonae SGPS estabelecer uma parceria com um investidor de referência para apoiar o plano de crescimento da Sonae MC, mantendo uma posição de controlo num ativo essencial do seu portfólio", refere o comunicado, adiantando que "esta parceria enquadra-se na estratégia de gestão ativa de portfólio da Sonae SGPS, que procura a cada momento implementar a estrutura acionista ideal para cada um dos seus negócios e unir forças com parceiros de elevado valor acrescentado".

O comunicado afirma que "a Sonae MC é líder no retalho alimentar em Portugal, contando com quase mil lojas operadas diretamente, tendo alcançado 5,2 mil milhões de euros de volume de negócios e 527 milhões de EBITDA subjacente nos últimos doze meses, e gere um portefólio com vários formatos com vista a abranger todas as missões de compra dos seus clientes, sendo uma das marcas mais reconhecidas em Portugal".

Em relação aos compradores, o comunicado refere que "os fundos CVC são investidores financeiros de renome internacional, com um percurso de sucesso no estabelecimento de parcerias em todo o mundo"e que "o investimento na Sonae MC será realizado através do fundo 'Strategic Opportunities', o qual tem um horizonte de investimento de longo prazo, sendo que o investidor irá trazer a sua vasta experiência no setor do retalho, bem como o seu longo historial de apoio a iniciativas de crescimento orgânico e inorgânico, apoiando a Sonae MC na execução da sua estratégia".

"Estamos entusiasmados com esta parceria com a CVC Strategic Opportunities, pois acreditamos que esta relação de longo prazo fortalecerá ainda mais a Sonae MC, bem como a sua estratégia de crescimento", refere Cláudia Azevedo, CEO (Chief Executive Officer) da Sonae, citada no comunicado, adiantando que "esta parceria com um dos investidores institucionais mais bem sucedidos do mundo valida o sólido histórico desempenho da Sonae MC e da sua equipa, especialmente após os desafios colocados pela pandemia".

"Na Sonae, estamos muito orgulhosos da jornada da Sonae MC e estimulados com a oportunidade de continuar a apoiar seu crescimento", afirma ainda Cláudia Azevedo.

Por outro lado, Jan Reinier Voûte, Co-Head da CVC Strategic Opportunities, também citado no comunicado afirma que "a CVC Strategic Opportunities tem o prazer de investir na Sonae MC como o principal retalhista alimentar em Portugal e de estabelecer uma parceria com a Sonae SGPS e a família Azevedo".