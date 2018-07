Sofia Caetano inaugura “Thirst Explorations” em Las Palmas

Trata-se de uma instalação de vídeo projetada sobre pintura acrílica em mylar, sendo que o vídeo, com sete minutos de duração, assenta na reutilização, digitalização e edição de três filmes em 16mm dos anos 60, nomeadamente "Oasis", "The Beginnings of Exploration" e "Birds, Baboons, and other animals of Africa", refere nota.



Este projeto é o resultado do trabalho desenvolvido em residência artística por Sofia Caetano, levado a cabo em maio deste ano, através de um protocolo entre a Secretaria Regional da Educação e Cultura e o Centro de Arte La Regenta, tendo em vista o intercâmbio de artistas dos dois arquipélagos em projetos de residência artística.



Sofia Caetano, licenciada em Belas Artes – Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, estudou realização, na RESTART, e fotografia, no Instituto Português de Fotografia, tendo completado o Master of Fine Arts em Media Art na Emerson College, em Boston, nos EUA.



Fundadora, com Elliot Sheedy, da produtora The Spectacular House, Sofia Caetano venceu a Bolsa de Criação Artística do Governo dos Açores em 2016, expondo, na sequência, o seu projeto “Bliss” no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, tendo sido um dos cinco finalistas do Prémio Sonae Media Art, uma iniciativa da Sonae com o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado.



A mostra fica patente no Centro de Arte La Regenta, em Las Palmas, até dia 22 de setembro.