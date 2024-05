Sócios do Santa Clara elegem novos órgãos sociais

A assembleia geral eleitoral está marcada para decorrer entre as 09h00 e as 19h00, na sede social dos “encarnados” de Ponta Delgada, local onde vai estar a urna onde os sócios vão poder depositar o seu voto.



De acordo com informação recolhida pelo Açoriano Oriental junto do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Eduardo Medeiros, a contagem dos votos será feita logo após o fecho da urna, prevendo-se o anúncio dos resultados e tomada de posse dos novos membros dos órgãos sociais do clube a partir das 19h30.



Ricardo Pacheco, o atual presidente do clube, encabeça a única lista candidata às eleições.