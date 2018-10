SMAH relançam ação de sensibilização ambiental nas escolas

“Zero resíduos na minha escola” é o título de uma campanha de sensibilização ambiental que os Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo (SMAH) estão a levar a cabo em diversos estabelecimentos de ensino do concelho.

Chegando a cerca de 3300 alunos, as escolas que fazem parte dessa campanha são: EBS Tomás de Borba, EBI Francisco Ferreira Drummond, ES Jerónimo Emiliano de Andrade e EBI Angra do Heroísmo, refere a autarquia em nota informativa.





Face ao sucesso da primeira edição, que lançada em 2016, o município de Angra do Heroísmo aposta este ano na reedição desta ação de sensibilização com o intuito de reforçar a consciencialização dos mais novos para a importância que cada pessoa tem na construção de um ambiente sustentável, nomeadamente, através da separação dos resíduos, alterando os maus comportamentos passivos e promovendo hábitos ambientalmente corretos.





A campanha “Zero resíduos na minha escola ”, teve inicio no dia 1 e outubro e terminará a 31 de maio de 2019, tem por objetivo, reforçar os comportamentos adequados dos alunos, incentivando e premiando, através de um concurso, a recolha e separação por ecoponto de resíduos valorizáveis.





As regras desse concurso constam de regulamento próprio facultado às escolas visadas pela ação e que premeiam não só a quantidade de resíduos recolhidos mas também as boas práticas de separação que assegurem o estado dos resíduos depositados, nomeadamente, embalagens de Plástico/Metal/ECAL e Papel/Cartão.





“Como o intuito é apostar em reforços positivos, todas as escolas serão premiadas pela sua participação, embora diferencialmente conforme atinjam o 1.º lugar ou os subsequentes. Os prémios também se projetaram para dar corpo continuado à filosofia desta ação, nomeadamente com compostores onde será depositada toda a matéria orgânica para compostagem, para que os resíduos sejam mesmo ZERO. Porque o futuro começa hoje”, disse a vereadora Raquel Ferreira, responsável pelo pelouro, citada em nota de imprensa.