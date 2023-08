Sistema de nebulização usado duas vezes para refrescar peregrinos no IC2

O comandante dos Sapadores de Lisboa disse à agência Lusa que o sistema de nebulização foi utilizado, entre as 14:30 e as 17:30, na hora do calor em dois pontos do IC2, onde estavam a passar milhares de peregrinos no pico do calor.

Estes peregrinos deslocavam-se para os setores B e C do Parque Tejo, pela zona de Loures, onde hoje à noite vai decorrer a vigília com o Papa Francisco no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Os bombeiros usaram cerca de 20.000 litros de água potável em cada uma das utilizações do sistema de nebulização.

O comandante explicou que a opção de utilizar o sistema neste local do IC2 esteve relacionada com a multidão de peregrinos no mesmo local, onde a temperatura era mais elevado do que no recinto.

Segundo a Proteção Civil, este sistema é um equipamento que permite, até com a ajuda do vento, fazer nebulização de uma determinada zona e, com isso, tentar, de alguma forma, dar mais alguma sensação de refrescamento aos peregrinos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.