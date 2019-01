O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou, às 05h28 desta quarta-feira, um evento com magnitude 1,8 (Escala de Richter), com epicentro a cerca de 6 km a SSW de S. Brás, na ilha de São Miguel.



De acordo com a informação da Proteção Civil dos Açores, o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III (Escala de Mercalli Modificada) em Vila Franca do Campo.

O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação.