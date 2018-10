De acordo com nota do Gacs, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada em Água Retorta e com intensidade III no Faial da Terra, na Povoação, em Nossa Senhora dos Remédios, nas Furnas, no Nordeste e na Lomba da Fazenda.

O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.