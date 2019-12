Sismo de magnitude 3,2 na escala de Richter registado ao largo da ilha do Faial

De acordo com uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 11h09 locais e teve "magnitude 3,2 na escala de Richter e epicentro a cerca de 26 quilómetros a noroeste do Capelo, na ilha do Faial".

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada nas freguesias do Capelo e de Castelo Branco", segundo o mesmo comunicado enviado às redações.

Ainda "na ilha do Faial, o evento foi sentido com intensidade III nas freguesias da Praia do Norte, Feteira, Matriz e Praia do Almoxarife", de acordo com o CIVISA, acrescentando que, "no Pico, o sismo foi sentido com intensidade III na freguesia de São Roque".

A crise sísmica, que ocorre numa zona entre os 25 e os 35 quilómetros a oeste do Faial, já provocou mais de cinco mil eventos, sendo que mais de 50 foram sentidos pela população, sete com magnitude superior a 4 na escala de Richter.

O mais intenso sismo desta crise foi registado em 18 de novembro e teve magnitude de 4,7.