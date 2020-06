Sismo de magnitude 2,4 na escala Richter sentido na Povoação

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) às 11h10 desta terça-feira foi registado um evento com magnitude 2,4 na escala de Richter, que teve epicentro a cerca de 6 km a Sul do Faial da Terra, ilha de São Miguel.



O sismo foi sentido com intensidade máxima III nas freguesias do Faial da Terra, Povoação, Nossa Senhora dos Remédios e Ribeira Quente, concelho de Povoação, ilha de São Miguel.

Os sismos são classificados na escala de Richter, segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

A escala de Mercalli vai de I a XII (I Imperceptível; II Muito fraco; III Fraco; IV Moderado; V Forte; VI Bastante forte; VII Muito forte; VIII Ruinoso; IX Desastroso; X Destruidor; XI Catastrófico e XII Cataclismo).