O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico diz que foi observado um pequeno tsunami.

Um terramoto de magnitude 8,2 foi registado a 280 quilómetros das ilhas Fiji e foi observado um pequeno tsunami, mas não existem feridos ou qualquer dano a registar até ao momento, informaram as autoridades.

