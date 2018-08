Sismo de 6,3 sentido na ilha indonésia de Lombok

As mais lidas

A ilha de Lombok, no início do mês, foi afetada por um tremor de terra que causou a morte a 460 pessoas.

A agência noticiosa Associated Press afirma que não há relatos imediatos de danos ou ferimentos, e agência France Presse adianta que não foi dado qualquer alerta de 'tsunami'.

Segundo a mesma fonte, o sismo teve o seu epicentro cinco quilómetros a sul da cidade de Belanting, no nordeste da ilha, e registou uma magnitude de 6,3.

Um terremoto, com a magnitude de 6,3, foi este domingo sentido na ilha indonésia de Lombok, anunciou o Observatório Geológico dos Estados Unidos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok