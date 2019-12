Sismo de 4,5 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel

O sismo de 4,5 na escala de Richter foi registado pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) às 23h19 locais de quarta-feira na ilha de São Miguel com epicentro cerca de 10 quilómetros a nordeste dos ilhéus das Formigas.

De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Povoação e Nossa Senhora dos Remédios (concelho de Povoação, ilha de São Miguel).

Ainda na ilha de São Miguel, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV nas freguesias do Faial da Terra e Ribeira Quente (concelho de Povoação).

O sismo foi também sentido com intensidade III na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Furnas e Água Retorta (concelho de Povoação) de Nordeste, São Pedro do Nordestinho, Santana, Achada, Achadinha e Salga (concelho do Nordeste), de Ponta Garça, São Miguel, São Pedro e Água d'Alto (concelho de Vila Franca do Campo).

Ainda com intensidade III na escala de Mercali Modificada, o sismo foi sentido nas freguesias de S. Brás e Porto Formoso (concelho de Ribeira Grande), de Ribeira Chã, Água de Pau, Cabouco e Rosário (concelho de Lagoa) e de Livramento, Fajã de Baixo, São Pedro, São Sebastião e Capelas (concelho de Ponta Delgada).

Foi ainda sentido com intensidade II/III na freguesia de Ginetes (concelho de Ponta Delgada).

Segundo o IPMA, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).