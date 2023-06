Sismo de 2,4 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

No site do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informa-se que o abalo foi registado pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) às 06:49 locais (07:49 em Lisboa) com magnitude 2,4 na escala de Richter e epicentro a cerca de um quilómetro a SSE (Su-sudeste) de Posto Santo, ilha Terceira, nos Açores.

De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de São Bartolomeu de Regatos, São Mateus da Calheta, Terra Chã, São Pedro, Sé, Santa Luzia, Posto Santo, Nossa senhora da Conceição, São Bento, Ribeirinha e Feteira (concelho de Angra do Heroísmo).

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição" e, quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", lê-se no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).