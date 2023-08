Sintap/Açores reivindica extensão de recompensa nacional à região

A estrutura sindical refere que “aos dirigentes intermédios e trabalhadores que prestam serviço no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), a nível nacional, é atribuído o direito a um sistema de recompensa pelo seu desempenho nas funções de cobrança da dívida à segurança social, que se concretiza através da atribuição de prémios de desempenho”.

O Sintap/Açores refere, em nota de imprensa, que, “devido à autonomia político-administrativa, compete ao Governo Regional, através do ISSA, prosseguir aqui a missão e atribuições que cabem ao IGFSS”.

O sindicato, “à semelhança do que fizera junto do anterior Governo, reexpôs e apresentou a sua reivindicação nesta matéria, com novas e fundamentadas razões”, solicitando “os bons ofícios e particular empenhamento do Governo Regional dos Açores no sentido de corrigir uma situação que discrimina e penaliza os dirigentes e trabalhadores do ISSA”.

O Sintap alerta também para a “particular responsabilidade que cabe ao Governo da República, na procura de uma solução de equidade, que se reivindica, na medida em que os dirigentes e trabalhadores do ISSA acabam, em última instância, por contribuir e acrescentar receita para o abastecimento de todo o sistema nacional da segurança social”.

O sindicato manifesta a sua “vontade e total disponibilidade para reunir com o Governo Regional com vista à sua rápida resolução”.