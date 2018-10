Sinfonietta apresenta ópera “Don Giovanni”

As mais lidas

Este concerto conta com a direção musical do maestro Amâncio Cabral e a encenação de Leonardo Sousa.

A Sinfonietta de Ponta Delgada, agrupamento tutelado pela Quadrivium – Associação Artística, atua amanhã, dia 20 de outubro, pelas 17 horas, no Coliseu Micaelense, com a ópera “Don Giovanni”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

