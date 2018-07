Sindicatos acusam governo de dar instrução ilegal às escolas

As mais lidas

U. Sportiva joga com “tubarões” na Eurocup.

Subida de preço gera revolta no Pesqueiro.

Direção Regional da Educação enviou ofício às escolas onde afirma que devem ser realizadas “todas as reuniões de avaliação, independentemente do ano escolar”, mas sindicatos dos professores dizem que esta instrução “é ilegal”.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok