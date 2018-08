As mais lidas

Nesta edição destaque ainda para "Cursos ABC garantiram escolaridade a 8 mil açorianos", "Lagoa realiza projeto cultural itinerante" e "Objetos antigos e usados cada vez mais procurados". A fotografia da Primeira Página desta edição é para o jogo entre o Santa Clara e o Marítimo, assim como "Sporting Ideal empata em Marvila a jogar com 10 jogadores" e "Clube de Cabo Verde vem ao torneio do U. Micaelense".

"Sindicato quer fim de seguros obrigatórios para pescadores" é a manchete desta segunda-feira do Açoriano Oriental.

