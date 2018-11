Sindicato dos Enfermeiros denuncia surto de sarna no São Francisco Xavier

O Sindicato dos Enfermeiros denunciou este sábado um surto de sarna no serviço de ortopedia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que já atinge uma dezena destes profissionais, comprometendo o funcionamento deste serviço.

Segundo disse à Lusa o presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE), José Azevedo, “o serviço está a funcionar com dificuldades”, até pela sua especificidade de trabalhar com doentes com pouca ou nenhuma mobilidade, afirmando ser necessário um reforço de pessoal.

Disse ainda que os cerca de 10 enfermeiros atingidos pelo surto de sarna “foram mandados para casa, com folgas por baixo da mesa, em vez de atestados ou baixas, para não ficar nada registado”.

Sem certezas sobre a extensão do surto, José Azevedo admitiu que possa haver também doentes afetados com sarna.

O surto teve início a 20 de novembro, segundo o sindicato que hoje questionou a administração do hospital sobre as medidas já tomadas, a informação prestada aos profissionais de saúde e se garante que os enfermeiros que agora estão em casa não terão que compensar os turnos que falharam devido ao problema.

A Lusa tentou contactar a administração do hospital e o gabinete de comunicação, mas tal ainda não foi possível.

O presidente do SE criticou ainda que aos enfermeiros afetados tenha apenas sido entregue uma loção de tratamento, com resultados mais lentos que os comprimidos que o sindicato entende que deveriam ter sido dados, por serem mais eficazes, apesar de mais caros.