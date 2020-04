Sindicato do Ensino Superior mantém apreensão face a atividade presencial em maio

Confrontado com a posição favorável do ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, sobre tal possibilidade, o presidente do SNEsup, Gonçalo Velho, referiu à agência Lusa que, quer as declarações do ministro, quer a do presidente do Conselho de Reitores, em "nada altera" as "preocupações e a apreensão" do sindicato perante o eventual regresso dos docentes universitários à atividade presencial já em maio.

A este propósito, Gonçalo Velho frisou que ainda hoje foi noticiado que a direção de uma Faculdade da Universidade do Porto informou os docentes que tinham de ser eles a comprar o material de proteção contra o coronavírus, ao contrário do que foi indicado para os funcionários não docentes.

Este e outros factos que ocorrem no setor vêm, no entender do SNEsup, contraditar as declarações do ministro Manuel Heitor e demonstrar que as instituições universitárias "não estão preparadas para o regresso à atividade presencial em maio, mesmo numa escala faseada".

"Todas as questões levantadas pelo SNEsup têm uma razão de ser, que parte da realidade efetivamente vivida por docentes e investigadores", sublinhou Gonçalo Velho.

O presidente do SNEsup sublinhou ainda que as instituições universitárias têm respondido de "forma diferente" à questão do regresso à atividade presencial, o que é revelador da "completa descoordenação que existe no setor".

"A autonomia (das universidades) não justifica esta descoordenação, nem que exista um Conselho de Reitores a falar a 17 vozes", criticou Gonçalo Velho.

O presidente do SNEsup mostrou-se ainda preocupado com o facto de já terem surgido vozes no setor a propor alterações "ao modelo pedagógico no próximo ano letivo", no sentido da manutenção de algumas formas de ensino à distância, sem que tenham sido consultados os órgãos representativos próprios (Conselho Pedagógico e Conselho Científico), violando assim a "autonomia pedagógica dos professores e fazendo valer alterações voluntaristas sem qualquer base na realidade".

Em entrevista ao Observador, o ministro do Ensino Superior diz esperar que algumas aulas sejam retomadas em maio e adverte que "a autonomia não serve para tudo". Admite, contudo, que os alunos não podem ser penalizados se vieram a faltar às aulas nesse regresso à atividade presencial.

"Se as universidades aceitarem a ideia de retomar algumas atividades presenciais já em maio, o aluno continua a ter a liberdade de não fazer o mesmo, por medo de contágio, por exemplo", disse ao Observador.

Nesses casos, Manuel Heitor entende que o estudante “não pode nem deve” ser penalizado por faltar, mesmo a aulas presenciais obrigatórias. E voltou a apelar à responsabilização de todos, até na gestão de quem ensina, para proteger os mais frágeis.

O ministro - ainda em declarações ao Observador - diz acreditar que não será necessário contratar mais professores, para garantir o desdobramento das turmas — e ter, assim, menos alunos por sala de aula —, mas admite que seria uma oportunidade para “rejuvenescer o corpo doente”.