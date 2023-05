Sindicato diz que Governo dos Açores vai negociar carreira de trabalhadores dos matadouros

Segundo um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Publicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), apelou-se ao Governo Regional para que “avaliasse e negociasse a proposta já apresentada ao secretário da Agricultura e do Desenvolvimento Rural para que sejam recuperadas as carreiras especiais que detinham até 2008, visto as carreiras dos matadouros não se enquadrarem nas carreiras gerais, mas nas carreiras especiais”.

A greve dos trabalhadores dos matadouros públicos dos Açores, que se iniciou na segunda-feira, estava a registar "uma forte adesão" naquele dia, impedindo abates em São Miguel, Terceira, Pico e Santa Maria, revelou na ocasião à agência Lusa o sindicato do setor.

De acordo com a nota de imprensa de hoje, “após diversos apelos destes trabalhadores e do sindicato outorgante deste compromisso, acumulados ao primeiro dia de greve, 22 de maio de 2023, com uma grande adesão dos trabalhadores nas várias ilhas, o Governo Regional, através do secretário da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, comprometeu-se a iniciar as negociações para recuperação das carreiras especiais para os trabalhadores dos matadouros dos Açores”.

A estrutura sindical recorda que esta foi uma exigência feita no pré-aviso de greve, sendo que, “através deste documento Compromisso negocial das Carreiras Especiais para os trabalhadores dos Matadouros da Região Autónoma dos Açores, é estabelecida um a planificação negocial entre as partes”.

Na primeira quinzena de junho de 2023 “será realizada a primeira reunião negocial entre as partes para iniciar as negociações, sendo compromisso do Governo Regional que, durante o mês de setembro, será apresentada uma anteproposta de Lei na Assembleia Legislativa dos Açores”, aponta o sindicato.

O sindicato “compromete se a suspender a greve que está a decorrer entre dia 22 a 26 de maio de 2023”, mas, “no entanto, irá ser enviado um aviso prévio de greve ao trabalho suplementar, incluindo banco de horas, a partir das 00.00 horas do dia 09 de junho, por tempo indeterminado.