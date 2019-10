Sindicato apela aos tripulantes de cabine da Azores Airlines para não aderirem à greve

As mais lidas

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil já tinha convocado uma greve dos tripulantes de cabine da Azores Airlines entre os dias 18 e 21 deste mês.

Segundo a companhia aérea, “os passageiros que se encontravam nestas ligações foram reacomodados em voos extraordinários, a realizar no dia 27 de outubro, tendo sido prestada a assistência em terra habitual nestas circunstâncias”.

“Nestes quatro dias em específico há greve porque ela não podia ser desconvocada, mas como a companhia cumpriu com o que tinha prometido, por uma questão de boa-fé, o sindicato emitiu um pedido de não adesão”, adiantou à Lusa fonte do SNPVAC.

O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apelou este sábado aos tripulantes de cabine da companhia aérea açoriana Azores Airlines para não aderirem à greve convocada para o período entre 25 e 28 de outubro.

