Sinal 9 de tempestade tropical será içado na manhã de domingo em Macau

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau anunciaram este sábado que o sinal 9 de tempestade tropical vai ser içado entre as 08:00 locais (01:00 em Lisboa) e as 10:00 (03:00) de domingo.

Às 06:00 (23:00 de sábado em Lisboa), o super tufão Mangkhut, que causou 12 mortos na passagem pelas Filipinas e um em Taiwan, estava a cerca de 350 quilómetros a sudeste de Macau, e continuava a aproximar-se do território, indicaram aqueles serviços.

No sábado à noite, o chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se ao Centro de Operações da Protecção Civil para coordenar os trabalhos após a emissão, às 21:00 locais, do alerta vermelho de "storm surge" (maré de tempestade) e ativação do plano de evacuação das zonas baixas da cidade.

De acordo com o mesmo comunicado, o super tufão "afetará violentamente a região do delta do rio das Pérolas, pelo que Macau enfrentará uma situação muito grave".

Chui Sai On garantiu que o Governo da região administrativa especial chinesa "está empenhado em superar este super tufão" e apelou aos residentes para permitirem "a realização dos trabalhos de prevenção".

O chefe do Executivo agradeceu ainda às seis operadoras de jogo a suspensão do funcionamento dos casinos para assegurar a segurança de trabalhadores e visitantes, uma decisão que "considerou muito rara e de extrema importância", segundo a mesma nota.

De acordo com a imprensa local, todos os casinos encerraram as atividades a partir das 23:00 de sábado.

Em conferência de imprensa, também no sábado, o diretor dos SMG, Raymond Tam, afirmou que "o supertufão Mangkhut estará mais próximo de Macau pelas 12:00 de domingo e na altura será içado o sinal 10", o máximo na escala de tempestades tropicais, composta pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10.

O sinal 10 poderá permanecer içado entre as 12:00 e as 18:00 e, tendo em conta as últimas estimativas, o nível de maré poderá atingir aproximadamente os cinco metros, durante o mesmo período, indicou.