Simulacro de salvamento este sábado na praia do Pópulo

A Associação de Nadadores Salvadores dos Açores (ANSA), com a colaboração da Câmara Municipal de Ponta Delgada, vai realizar, este sábado (11 de agosto), a partir das 14 horas, na praia do Pópulo, em São Roque, um simulacro de salvamento e uma ação de sensibilização no âmbito da “Campanha Praia Segura”.