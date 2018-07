SIMAMEVIP mantém greve dos trabalhadores da Atlânticoline nas ilhas do triângulo

Na sequência do pré-aviso de greve levado a cabo pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitário e Pesca (SIMAMEVIP), em relação aos trabalhadores da da Atlânticoline, para os períodos das festas concelhias nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge, o Tribunal Arbitral decretou os serviços mínimos a assegurar na altura da paralisação.



O SIMAMEVIP decretou greves para terem lugar de 5 a 8 de julho; 20 a 22 de julho; 27 a 29 de julho; 6 de agosto e de 10 a 12 de agosto. Desta forma e durante estes períodos funcionarão as viagens a constar dos serviços mínimos determinados pelo Tribunal Arbitral, nomeadamente, na Linha Azul a realização de três viagens diárias: Horta/Madalena/Horta (07h30; 17h15; 20h15); na Linha Verde a realização de uma viagem diária: Horta/Madalena/Velas/Madalena/Horta (saída da Horta às 18h45).



Os serviços mínimos prevêem também a fixação de uma tripulação de prevenção para a realização de operações de transporte determinadas por situação de emergência.



Em comunicado, a Atlânticoline reitera que "apesar dos esforços para chegar a um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitário e Pesca e, desta forma, evitar a greve", a empresa lamenta que não tenha sido possível alcançar esse objetivo, uma vez que o SIMAMEVIP mantém uma posição intransigente em relação às propostas da empresa, não tendo também, até ao momento, apresentado alternativas às mesmas".



A Atlânticoline diz ainda que continua disponível para a "reabertura do processo negocial a qualquer hora, desde que o sindicato respeite aqueles que são os princípios da base de um futuro acordo, para se encontrar uma proposta com interesses convergentes, nomeadamente que preveja a implementação de progressão de carreiras, indexada a uma avaliação de desempenho".