"Silêncio do Ministro das Finanças confirma promessas falhadas para os Açores"

O deputado do PSD/Açores na Assembleia da República, António Ventura, considerou esta quinta-feira que, "quase no final da legislatura, se confirma um lote de promessas não cumpridas do executivo de António Costa para com os Açores. A falta de respostas às nossas questões acentua isso mesmo".

O social democrata que falava durante uma audição ao Ministro das Finanças, sublinhou, citado em comunicado, que "o silêncio e a falta de respostas do ministro confirma essa realidade, ou seja o que foi prometido para os Açores ficou por fazer", adiantou.





António Ventura elencou a lista de promessas a Mário Centeno: "a descontaminação total dos solos e aquíferos da Praia da Vitória: não cumprido; a execução do PREIT: não cumprido; novas valências e funcionalidade para a Base das Lajes: não cumprido; a construção da cadeia de Ponta Delgada, agora envolta em muito mistério: não cumprido; a instalação dos radares meteorológicos na Região: não cumprido; a criação do centro de investigação oceanográfica no Faial: não cumprido; o centro de defesa do Atlântico: não cumprido; a urgente manutenção do património do Estado na Região: não cumprido".





O social democrata voltou a acusar o governo da República de "publicidade enganosa, com a cumplicidade do governo regional. Foi isso que vimos ao longo destes quatro anos" e desafiou o governante a apontar "uma destas coisas que tenha sido feita, se o conseguir, eu retiro o que disse", referiu.