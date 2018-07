No sítio oficial do clube, o Benfica dirige-se ao dirigente como “um dos rostos da mística” do clube, realçando que foi o antigo jogador a solicitar a saída do cargo.

Há 48 anos a representar o Benfica, 19 como atleta, Shéu chegou aos ‘encarnados’ em 1970 e vai continuar ao serviço do “seu clube de sempre”, pode ler-se.