Sexto título para Henrique Benevides

Com o título de MX1 na sua posse desde a prova realizada em agosto na ilha Terceira, estava em aberto o primeiro lugar na categoria de Elite. Henrique Benevides ao vencer as três mangas que compuseram as corridas de MX2 e de Elite, juntou o sexto título seguido, já que no ano passado, devido à pandemia, o campeonato esteve interrompido.

Abel Carreiro, segundo nas primeira e terceira mangas e terceiro na segunda, terminou os campeonatos de Elite e de MX2 em segundo lugar, permanecendo o regular João Ponte em terceiro no conjunto das quatro provas. A fechar os cinco primeiros lugares do campeonato ficaram Duarte Silveira (faialense campeão em MX1) e Rodrigo Benevides.



Referência para a presença de 42 pilotos na prova de sábado, sendo 16 da ilha de São Miguel, 9 de São Jorge, 6 da Terceira e 5 do Faial nas classes seniores. Ao lote, juntam-se 3 jovens pilotos da ilha do Faial na classe de MX50 e 3 da ilha de São Miguel na classe MX65.

Nas classes de Promoção, Veteranos, MX1 e MX2 classificaram-se 68 pilotos no campeonato regional. Na classe de Elite, que junta todas as classes, foram 32 os classificados, mais 11 que não pontuam por não estarem federados.

Para atingir as 14 provas programadas para este ano nos Açores, faltam disputar uma prova do campeonato do Faial e três do campeonato de São Miguel.



Campeonato dos Açores de Motocrosse 2021

Classificações



MX50

1.º Gustavo Correia (Yamaha), 197 pontos; 2.ª Margarida Correia (Yamaha), 179 e 3.ª Luena Pacheco (Yamaha), 120.

MX65

1.º Tiago Pavão (Yamaha), 200 pontos; 2.º Daniel Melo (Husqvarna), 176 e 3.º Cleide Tavares, 40.

Promoção

1.º Luís Branco (Husqvarna), 111 pontos; 2º Fernando Cabido (Yamaha), 105 e 3.º Dimas Bettencourt (Yamaha), 86.



Veteranos

1.º Duarte Silveira (KTM), 125 pontos; 2.º João Castelo Branco (KTM), 111 e 3.º Bruno Azevedo (Yamaha), 104.

MX2:



1.º Henrique Benevides (Yamaha), 150 pontos; 2.º Abel Carreiro (KTM), 134 e 3.º João Ponte (Yamaha), 122.



MX1

1. º Duarte Silveira (KTM), 150 pontos; 2.º Bruno Azevedo (Yamaha), 130 e 3.º Luís Branco (Husqvarna), 126.



Elite

1.º Henrique Benevides (Yamaha), 125 pontos; 2.º Abel Carreiro (KTM), 108 e 3.º João Ponte (Yamaha), 104.