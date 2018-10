O Vitória de Setúbal conseguiu este domingo um empate em casa do Vitória de Guimarães (1-1), em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, graças a um golo de Nuno Valente nos descontos.

O venezuelano Yórdan Osorio colocou os vimaranenses em vantagem aos 61 minutos, mas Nuno Valente empatou aos 90+1.

O Vitória de Guimarães subiu ao nono lugar, com sete pontos, enquanto o Vitória de Setúbal se mantém no 14.º, com cinco, depois de somar o quinto jogo consecutivo sem vencer.