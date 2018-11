Sete ilhas dos Açores sob aviso laranja devido à depressão Carlos

As mais lidas

"A população deve evitar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima e junto à orla marítima, manter uma atitude vigilante, tendo em conta que nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", diz ainda a autoridade.

O IPMA diz que a depressão Carlos deve posicionar-se na quinta-feira a noroeste do arquipélago dos Açores, deslocando-se para este-sueste e provocando "um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região".

Em nota do instituto, é estabelecido o aviso laranja no grupo central - Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial - para todo o dia de sexta-feira, embora na quinta-feira haja um aviso amarelo para ventos fortes a partir das 18 horas (hora dos Açores).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os grupos central e ocidental, o primeiro por agitação marítima e o segundo devido à mesma situação e também por ventos fortes.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok