Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo até segunda-feira, diz IPMA

O IPMA colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo entre sexta-feira e hoje, devido à previsão de chuva por vezes forte e trovoada, tendo entretanto prolongado o alerta até às 12:00 de segunda-feira nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).

Em comunicado divulgado hoje, o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores e o IPMA explicaram estar prevista uma “mudança de direção para norte” da “depressão centrada a oeste do arquipélago”, classificada como tempestade subtropical ‘Wanda’”, esperando-se, por isso, que a mesma não afete o arquipélago.

“Nos próximos dias, o estado do tempo nos Açores deverá permanecer influenciado por uma ondulação frontal com atividade moderada a forte, pelo que se mantém a previsão de precipitação que poderá ser por vezes forte, especialmente nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central”, referem o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores e o IPMA.

De acordo com estas duas entidades, “na madrugada de hoje, o National Hurricane Center (NHC) de Miami, responsável pela monotorização dos ciclones tropicais no Atlântico, classificou a depressão centrada a oeste do Arquipélago como tempestade subtropical ‘Wanda’”.

Pelas 09:00, “a tempestade subtropical encontrava-se centrada a cerca de 1.100 quilómetros a oeste das Flores, com um deslocamento para este-sueste à velocidade de 26 quilómetros por hora”, acrescentam.

“No entanto, espera-se uma diminuição no deslocamento durante o dia de hoje e uma mudança de direção para norte na terça-feira”, afirmam.

Nestas condições, “não se prevê que a tempestade subtropical afete o Arquipélago dos Açores”.