Sete feridos em atentado que visava Maduro, diz governo

Antes da televisão venezuelana suspender a transmissão foi possível ainda ver, o momento em que militares rompiam a formação para retirar as individualidades oficiais presentes.

Nesse instante, a mulher do Presidente venezuelano, Cília Flores, e o próprio chefe de Estado olharam para cima.

O ato, que decorria na Avenida Bolívar de Caracas (centro), estava a ser transmitido em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões venezuelanas e no momento em que Nicolás Maduro anuncia que tinha chegado a hora da recuperação económica ouviu-se uma das explosões, que fez inclusive vibrar a câmara que focava o chefe de Estado.

Duas explosões, aparentemente provocadas por um 'drone' [avião não tripulado], obrigaram, sábado, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar).

"Essas detonações ocasionaram ferimentos em sete efetivos da GNB, que se encontravam no desfile", explicou o ministro precisando que os feridos estão a receber cuidados médicos em hospitais de Caracas.

Segundo Jorge Rodríguez, durante a cerimónia que assnalava o 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar), foram "ouvidas detonações que as averiguações já estabelecem com claridade que correspondiam a artefactos voadores, 'drones' (aviões não tripulados), que continham uma carga explosiva que detonou nas proximidades da tribuna presidencial".

"Trata-se de um atentado contra a figura do Presidente Nicolás Maduro Moros", disse à televisão estatal, a partir do palácio presidencial de Miraflores.

