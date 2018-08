Sete distritos do norte em alerta vermelho a partir da meia noite

As mais lidas

Para as regiões abrangidas serão pré-posicionados meios de resposta aos incêndios, estando previstas equipas de patrulhamento das Forças Armadas nos distritos em causa.

A partir das 00h00 de sábado e até segunda-feira estarão em alerta vermelho, para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil colocou em alerta vermelho, a partir de sábado, sete distritos do norte do país, face às previsões de tempo quente e seco e vento forte.

