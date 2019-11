Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

De acordo com o IPMA, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira e Lisboa entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.